Минодора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Косьма Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипп Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Ильин
Место жительства
Неизвестно
Ломейково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно