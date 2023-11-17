Минодора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минодора Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Косьма Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипп Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Ильин

Место жительства
Неизвестно
Ломейково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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