Максим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

До 1839

Пол

Мужской

Отец

Между 1780 и 1783 г.р.

Мать

Между 1782 и 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Алексей Андреев

Мать: Федора Никитина

Смерть
До 1839
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