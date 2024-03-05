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Максим Алексеевич
Максим Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1830
Дата смерти
До 1839
Пол
Мужской
Отец
Алексей Андреев
Между 1780 и 1783 г.р.
Мать
Федора Никитина
Между 1782 и 1783 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец:
Алексей Андреев
Мать:
Федора Никитина
Смерть
До 1839
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