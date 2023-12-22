Вайти Тарасова Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВайти Тарасова Екатерина Николаевна

Вайти Тарасова Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1981

Отец: Тарасов Николай Михайлович

Мать: Тарасова Елена Александровна

Рождение ребёнка
2005

Дочь: Серверо Тельма

Отец ребёнка: Серверо Ян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вайти Бенедикта

Отец ребёнка: Вайти Флоран

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вайти Александр

Отец ребёнка: Вайти Флоран

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вайти Флоран

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серверо Ян

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close