Вайти Тарасова Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1981
Рождение ребёнка
2005
Дочь: Серверо Тельма
Отец ребёнка: Серверо Ян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вайти Бенедикта
Отец ребёнка: Вайти Флоран
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вайти Александр
Отец ребёнка: Вайти Флоран
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вайти Флоран
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серверо Ян