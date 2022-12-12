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Медведев Василий Емельянович

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Место рождения

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около ?.03.1857 ст.

Дата смерти

01.03.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1857 ст.

Отец: Медведев Емельян Федорович

Мать: не указана

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.10.1876 ст.

Жена: Медведева Евдокия Ивановна

Александровка, Спасский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1878 ст.

Дочь: Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Медведева Евдокия Ивановна

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1879 ст.

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Медведева Евдокия Ивановна

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1883 ст.

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Медведева Евдокия Ивановна

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1887 ст.

Сын: Медведев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Медведева Евдокия Ивановна

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1890 ст.

Сын: Медведев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Медведева Евдокия Ивановна

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1892 ст.

Дочь: Князева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Медведева Евдокия Ивановна

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Окулина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.03.1916
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Погребен - 03.03.1916 на городском кладбище г. Мензелинск. 59 лет от Катаром желудка. Запись 20М фото 0034 Троицкая церковь. В записей указана фамилия Медведев-Гусанов он же. ??? ф. Р-1172, о.4, д. ... Показать все
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