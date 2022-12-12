Медведев Василий Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.03.1857 ст.
Дата смерти01.03.1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1857 ст.
Отец: Медведев Емельян Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1876 ст.
Александровка, Спасский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1878 ст.
Дочь: Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Медведева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1879 ст.
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Медведева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
29.03.1883 ст.
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Медведева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1887 ст.
Сын: Медведев Федор Васильевич
Мать ребёнка: Медведева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1890 ст.
Сын: Медведев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Медведева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1892 ст.
Дочь: Князева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Медведева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Окулина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.03.1916
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Погребен - 03.03.1916 на городском кладбище г. Мензелинск. 59 лет от Катаром желудка. Запись 20М фото 0034 Троицкая церковь. В записей указана фамилия Медведев-Гусанов он же. ??? ф. Р-1172, о.4, д. ... Показать все