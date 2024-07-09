Павлова Васса Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлова Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1881

Сын: Поваров Константин Карпович

Отец ребёнка: Поваров Карп Логгинов

Рождение ребёнка
21.07.1885

Дочь: Поварова Мария Карповна

Отец ребёнка: Поваров Карп Логгинов

Рождение ребёнка
03.09.1887

Сын: Поваров Семион Карпович

Отец ребёнка: Поваров Карп Логгинов

Рождение ребёнка
02.07.1889

Сын: Поваров Сергей Карпович

Отец ребёнка: Поваров Карп Логгинов

Рождение ребёнка
05.05.1891

Сын: Поваров Иоанн Карпович

Отец ребёнка: Поваров Карп Логгинов

Рождение ребёнка
07.06.1892

Дочь: Поварова Акилина Карповна

Отец ребёнка: Поваров Карп Логгинов

Смерть
Неизвестно

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