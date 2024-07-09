Павлова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1881
Сын: Поваров Константин Карпович
Отец ребёнка: Поваров Карп Логгинов
Рождение ребёнка
21.07.1885
Дочь: Поварова Мария Карповна
Отец ребёнка: Поваров Карп Логгинов
Рождение ребёнка
03.09.1887
Отец ребёнка: Поваров Карп Логгинов
Рождение ребёнка
02.07.1889
Отец ребёнка: Поваров Карп Логгинов
Рождение ребёнка
05.05.1891
Отец ребёнка: Поваров Карп Логгинов
Рождение ребёнка
07.06.1892
Дочь: Поварова Акилина Карповна
Отец ребёнка: Поваров Карп Логгинов
Смерть
Неизвестно