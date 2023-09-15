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Домника Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матросов Григорий Терентьевич

Рождение ребёнка
26.03.1903

Дочь: Матросова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Матросов Григорий Терентьевич

Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: с. Лучинск кр. Василий Никитин Ларькин д. Мелекшино девица Марфа Терентьева Матросова
Рождение ребёнка
17.05.1904

Сын: Матросов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Матросов Григорий Терентьевич

Рождение ребёнка
08.12.1906

Дочь: Матросова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Матросов Григорий Терентьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Матросова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Матросов Григорий Терентьевич

Рождение ребёнка
17.11.1915

Сын: Матросов Александр Григорьевн

Отец ребёнка: Матросов Григорий Терентьевич

Москва, город федерального значения Москва
Родители живущие в доме Демина Рязанской губернии, Пронского уезда, Столпянской волости, деревни Мелекшино крестьяне
Смерть
Неизвестно

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