Домника Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1903
Дочь: Матросова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Матросов Григорий Терентьевич
Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: с. Лучинск кр. Василий Никитин Ларькин д. Мелекшино девица Марфа Терентьева Матросова
Рождение ребёнка
17.05.1904
Сын: Матросов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Матросов Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
08.12.1906
Дочь: Матросова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Матросов Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Матросова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Матросов Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
17.11.1915
Сын: Матросов Александр Григорьевн
Отец ребёнка: Матросов Григорий Терентьевич
Родители живущие в доме Демина Рязанской губернии, Пронского уезда, Столпянской волости, деревни Мелекшино крестьяне
Смерть
Неизвестно