Парфёнов Василий Парфёнович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Порфений Онуфриев
Мать: Матрена Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1887 ст.
Сын: Парфёнов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Парфёнова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
04.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
25.02.1893 ст.
Сын: Парфёнов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Парфёнова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
26.03.1895 ст.
Рождение ребёнка
09.02.1897
Рождение ребёнка
16.03.1899 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1901
Дочь: Парфёнова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Парфёнова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
22.01.1903
Рождение ребёнка
08.05.1905
Рождение ребёнка
01.02.1909
Рождение ребёнка
09.04.1910 ст.
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.
Смерть
Неизвестно