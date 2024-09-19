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Парфёнов Василий Парфёнович

Место рождения

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1835 г.р.

Жена

1867 г.р.

Дети

1887 г.р.
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1893 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Порфений Онуфриев

Мать: Матрена Кириллова

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфёнова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
26.12.1887 ст.

Сын: Парфёнов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
04.01.1890 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
25.02.1893 ст.

Сын: Парфёнов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Ильинична

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1895 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
09.02.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
16.03.1899 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
26.02.1901

Дочь: Парфёнова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Ильинична

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.01.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
08.05.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
01.02.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
09.04.1910 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Ильинична

Смерть
Неизвестно

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