Рекшинская (Матасова) Валентина Ивановна
Место рожденияг. Москва
Дата рождения11.05.1914
Дата смерти19.11.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Образование
С 1931 по 1932
Химико-технологический институт
неоконченное высшее
Образование
С 1932 по 1935
Машиностроительный институт
высшее
Бракосочетание
?.08.1935
Муж: Рекшинский Юрий
Рождение ребёнка
19.04.1936
Сын: Рекшинский Ярослав
Отец ребёнка: Рекшинский Юрий
г. Горький
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рекшинский Юрий
Развод
1962
Муж: Рекшинский Юрий
Работа или профессия
С 1962 по 1974
Заво спецавтомобилей
Образование
Неизвестно
школа с чертежно-техническим уклоном в Н.Еовгороде
среднее
Смерть
19.11.1990
г. Нижний Новгород