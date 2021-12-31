Заевой Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1961
Отец: Заевой Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1980
Дочь: Топычканова Алена Анатольевна
Мать ребёнка: Заевая Раиса Шамильевна
Рождение ребёнка
11.03.1983
Дочь: Улуханова Наина Анатольевна
Мать ребёнка: Заевая Раиса Шамильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заевая Раиса Шамильевна