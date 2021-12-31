Заевой Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заевой Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1961

Отец: Заевой Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1980

Дочь: Топычканова Алена Анатольевна

Мать ребёнка: Заевая Раиса Шамильевна

Рождение ребёнка
11.03.1983

Дочь: Улуханова Наина Анатольевна

Мать ребёнка: Заевая Раиса Шамильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заевая Раиса Шамильевна

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