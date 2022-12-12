Шехтель Schechtel Якоб Иоганнесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехтель Schechtel Якоб Иоганнесович

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Место рождения

Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

14.05.1811 ст.

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1811 ст.

Отец: Шехтель Schechtel Иоганнес Генрихович

Мать: Шехтель Schechtel Сузанна Николаусовна

Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
1 1811 05 14 05 18 Jacobus Schachtel Joannes Polakin Susanna Schuck
Рождение ребёнка
23.10.1836 ст.

Дочь: Мунц Munz Маргарета Якобовна

Мать ребёнка: Шехтель Schechtel Сузанна Барбара Иоганнесовна

Партизанское, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехтель Schechtel Сузанна Барбара Иоганнесовна

Смерть
После 1857
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
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