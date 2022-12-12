Шехтель Schechtel Якоб Иоганнесович
Место рожденияШукк Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения14.05.1811 ст.
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1811 ст.
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
1 1811 05 14 05 18 Jacobus Schachtel Joannes Polakin Susanna Schuck
Рождение ребёнка
23.10.1836 ст.
Дочь: Мунц Munz Маргарета Якобовна
Мать ребёнка: Шехтель Schechtel Сузанна Барбара Иоганнесовна
Партизанское, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1857
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.