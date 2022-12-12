Савостьянов Алексей Сидорович
Место рожденияТамбовская губерния Тамбовский уезд
Дата рождения11.03.1904
Дата смертиОколо 1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1904
Тамбовская губерния Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1933
Сын: Савостьянов Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Савостьянова Екатерина Дмитриевна
Большие Пады, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Савостьянова Екатерина Дмитриевна
Смерть
Около 1957