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Савостьянов Алексей Сидорович

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Место рождения

Тамбовская губерния Тамбовский уезд

Дата рождения

11.03.1904

Дата смерти

Около 1957

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1904

Отец: Савостьянов Сидор Михайлович

Мать: Савостьянова Варвара Семеновна

Тамбовская губерния Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1933

Сын: Савостьянов Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Савостьянова Екатерина Дмитриевна

Большие Пады, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савостьянова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Савостьянова Екатерина Дмитриевна

Смерть
Около 1957
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