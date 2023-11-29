Журавлева Тихомирова Татьяна Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1964
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1964
Отец: Тихомиров Игорь
Мать: Тихомирова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Геннадий Борисович
Рождение ребёнка
10.12.1980
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.12.1980
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.10.1986
Дочь: Журавлева Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Журавлев Геннадий Борисович