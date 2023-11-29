Журавлева Тихомирова Татьяна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Тихомирова Татьяна Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1964

Отец: Тихомиров Игорь

Мать: Тихомирова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Геннадий Борисович

Рождение ребёнка
10.12.1980

Сын: Шорин Роман Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.12.1980

Сын: Шорин Роман Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.10.1986

Дочь: Журавлева Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Журавлев Геннадий Борисович

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