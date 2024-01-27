Цикишев Николай Отец Федорович
Место рожденияСтавропольский край, Курский р-н, х. Губжоков
Дата рождения1906
Дата смерти?.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1938
Сын: Цикишев Николай Отец Николаевич
Мать ребёнка: Цикишева Евдокия Степановна
Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Смерть
?.10.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
без вести пропал