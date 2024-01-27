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Цикишев Николай Отец Федорович

Место рождения

Ставропольский край, Курский р-н, х. Губжоков

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставропольский край, Курский р-н, х. Губжоков
Рождение ребёнка
1938

Сын: Цикишев Николай Отец Николаевич

Мать ребёнка: Цикишева Евдокия Степановна

Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Смерть
?.10.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
без вести пропал
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