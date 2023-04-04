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Губарев Василий

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Место рождения

Черемхово, Черемховское, Иркутская область

Дата рождения

15.08.1910

Дата смерти

15.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1910

Отец: Губарев Иван

Мать: не указана

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губарева (Окунева) Евгения

Работа или профессия
Неизвестно
работал на шахте 10/16 в пос. Касьяновка
Бракосочетание
1938

Жена: Губарева (Крамаренко) Анастасия

Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.01.1939

Сын: Губарев Василий

Мать ребёнка: Губарева (Крамаренко) Анастасия

Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
15.07.1990
Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область

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