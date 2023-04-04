Губарев Василий
Место рождения
Дата рождения15.08.1910
Дата смерти15.07.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1910
Отец: Губарев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работал на шахте 10/16 в пос. Касьяновка
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
08.01.1939
Сын: Губарев Василий
Мать ребёнка: Губарева (Крамаренко) Анастасия
Смерть
15.07.1990
Похороны
Неизвестно