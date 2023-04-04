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(Никитина) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михин Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1843

Дочь: (Михина) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Михин Иван Иванович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.07.1849

Сын: Михин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Михин Иван Иванович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.11.1850

Дочь: (Михина) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Михин Иван Иванович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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