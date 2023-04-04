(Никитина) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михин Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1843
Дочь: (Михина) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Михин Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1849
Отец ребёнка: Михин Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1850
Дочь: (Михина) Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Михин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно