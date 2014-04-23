Куницын Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куницын Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.2014

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.2014

Отец: Куницын Сергей Григорьевич

Мать: Куницына Алина Равилевна

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