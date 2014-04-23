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Куницын Иван Сергеевич
Куницын Иван Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.04.2014
Пол
Мужской
Отец
Куницын Сергей Григорьевич
1986 г.р.
Мать
Куницына Алина Равилевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.2014
Отец:
Куницын Сергей Григорьевич
Мать:
Куницына Алина Равилевна
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