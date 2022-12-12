Куцевалов Василий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуцевалов Василий Матвеевич

Куцевалов Василий Матвеевич

avatar

Место рождения

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

1880

Дата смерти

02.02.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.11.1907

Сын: Куцевал Александр Васильевич

Мать ребёнка: Куцевалова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
02.05.1923

Сын: Куцевалов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Куцевалова Татьяна Павловна

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куцевалова Татьяна Павловна

Смерть
02.02.1953
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close