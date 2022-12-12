Куцевалов Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти02.02.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1907
Сын: Куцевал Александр Васильевич
Мать ребёнка: Куцевалова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
02.05.1923
Сын: Куцевалов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Куцевалова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1953
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край