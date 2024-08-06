Кравченко Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Алексей Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Алексей Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2024
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область