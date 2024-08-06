Кравченко Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2024

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Алексей Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Алексей Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Алексей Федотович

Смерть
2024
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область

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