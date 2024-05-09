Белов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения09.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1905
Сын: Белов Александр Федорович
Мать ребёнка: Белова Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
10.12.1906
Сын: Белов Александр Федорович
Мать ребёнка: Белова Пелагея Николаевна
Бракосочетание
19.10.1908
Смерть
Неизвестно