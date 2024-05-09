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Белов Федор Иванович

Место рождения

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

09.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1884

Отец: Белов Иван Петрович

Мать: Белова (Данилова) Екатерина Дмитриевна

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
21.11.1905

Сын: Белов Александр Федорович

Мать ребёнка: Белова Пелагея Николаевна

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.12.1906

Сын: Белов Александр Федорович

Мать ребёнка: Белова Пелагея Николаевна

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
19.10.1908

Жена: Белова (Косарева) Александра Павловна

Смерть
Неизвестно

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