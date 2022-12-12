Глушаева (Тарасова) Ирина Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушаева (Тарасова) Ирина Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Даровского прихода деревни Телеговской.
Бракосочетание
03.02.1865 ст.

Муж: Глушаев Григорий Никитич

Рождение ребёнка
10.01.1866 ст.

Дочь: Новоселова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Глушаев Григорий Никитич

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1868 ст.

Сын: Глушаев Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Глушаев Григорий Никитич

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1870 ст.

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Глушаев Григорий Никитич

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1873 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Глушаев Григорий Никитич

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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