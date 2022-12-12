Глушаева (Тарасова) Ирина Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Даровского прихода деревни Телеговской.
Бракосочетание
03.02.1865 ст.
Рождение ребёнка
10.01.1866 ст.
Дочь: Новоселова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Глушаев Григорий Никитич
Рождение ребёнка
28.08.1868 ст.
Сын: Глушаев Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Глушаев Григорий Никитич
Рождение ребёнка
02.07.1870 ст.
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Глушаев Григорий Никитич
Рождение ребёнка
30.08.1873 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Глушаев Григорий Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно