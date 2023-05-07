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Горкунова Ирина Рудольфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1959

Отец: Ахметов Рудольф Салихович

Мать: Андриянова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.1979

Сын: Горкунов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Горкунов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
11.04.1984

Дочь: Савельева Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Горкунов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
06.09.1987

Сын: Горкунов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Горкунов Сергей Александрович

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