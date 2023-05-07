Горкунова Ирина Рудольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1959
Рождение ребёнка
13.08.1979
Сын: Горкунов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Горкунов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
11.04.1984
Дочь: Савельева Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Горкунов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
06.09.1987
Сын: Горкунов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Горкунов Сергей Александрович