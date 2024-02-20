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Krieger Иоганес Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1886

Дата смерти

19.07.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кригер Иван

Мать ребёнка: Krieger София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Krieger София

Рождение ребёнка
12.04.1924

Сын: Кригер Александр

Мать ребёнка: Krieger София

Смерть
19.07.1933
Причина смерти: катар желудка

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