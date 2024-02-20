Krieger Иоганес Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1886
Дата смерти19.07.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кригер Иван
Мать ребёнка: Krieger София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Krieger София
Рождение ребёнка
12.04.1924
Сын: Кригер Александр
Мать ребёнка: Krieger София
Смерть
19.07.1933
Причина смерти: катар желудка