Рафиков Салях Саляхетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рафиков Салях Саляхетдинович

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Место рождения

Татарстан, Балтасинский район, деревня Шуда

Дата рождения

31.03.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1903

Отец: Рафиков Саляхетдин

Мать: не указана

Татарстан, Балтасинский район, деревня Шуда
Рождение ребёнка
31.03.1930

Дочь: Рафикова Дахия Саляховна

Мать ребёнка: Латыпова Хаирниса Хабибуллоевна

Татарстан, Балтасинский район, деревня Шуда
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