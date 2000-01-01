Рафиков Салях Саляхетдинович
Место рожденияТатарстан, Балтасинский район, деревня Шуда
Дата рождения31.03.1903
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1903
Отец: Рафиков Саляхетдин
Мать: не указана
Татарстан, Балтасинский район, деревня Шуда
Рождение ребёнка
31.03.1930
Дочь: Рафикова Дахия Саляховна
Мать ребёнка: Латыпова Хаирниса Хабибуллоевна
Татарстан, Балтасинский район, деревня Шуда