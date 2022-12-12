Демин Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демина Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
25.01.1986
Мать ребёнка: Демина Лидия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демина Лидия Михайловна