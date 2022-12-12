Потяркина Акулина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Потяркина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Потяркин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Потяркина Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Потяркин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Потяркина Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Потяркин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Потяркин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Потяркин Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно