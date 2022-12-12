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Потяркина Акулина Васильевна

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Место рождения

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Потяркина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Потяркин Михаил Андреевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Потяркина Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Потяркин Михаил Андреевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Потяркина Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Потяркин Михаил Андреевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Потяркин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Потяркин Михаил Андреевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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