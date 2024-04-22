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Комаров Андрей Ефимович

Место рождения

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: Комаров Ефим Андреевич

Мать: Комарова Зиновия Константиновна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1896 ст.

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Комарова Анна Ивановна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.11-12 (Рождение №-23ж)
Восприемник
28.03.1909 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.3-4 (Рождение №-25м) Крестный сын - Бочаров Сергей Владимирович из д.Бол.Горка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Анна Ивановна

Смерть
После 1918
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