Комаров Андрей Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Рождение ребёнка
17.05.1896 ст.
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Комарова Анна Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.11-12 (Рождение №-23ж)
Восприемник
28.03.1909 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.3-4 (Рождение №-25м) Крестный сын - Бочаров Сергей Владимирович из д.Бол.Горка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Анна Ивановна
Смерть
После 1918