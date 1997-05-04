Семаева Инна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1968
Рождение ребёнка
27.06.1989
Отец ребёнка: Семаев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
18.08.1991
Дочь: Семаева Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Семаев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
04.05.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семаев Сергей Викторович