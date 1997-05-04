Семаева Инна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семаева Инна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1968

Отец: Иванов Владимир Владимирович

Мать: Иванова Королевская Вера Сафоновна

Рождение ребёнка
27.06.1989

Сын: Семаев Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Семаев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
18.08.1991

Дочь: Семаева Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Семаев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
04.05.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семаев Сергей Викторович

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