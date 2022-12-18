Арутюнян Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1961
Дата смерти18.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1984
Сын: Арутюнян Владимир Иванович
Мать ребёнка: Арутюнян Елена Васильевна
Рождение ребёнка
18.08.1985
Сын: Арутюнян Валерий Иванович
Мать ребёнка: Арутюнян Елена Васильевна
Рождение ребёнка
24.08.1989
Мать ребёнка: Арутюнян Елена Васильевна
Смерть
18.12.2022