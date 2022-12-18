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Арутюнян Иван Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1961

Дата смерти

18.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1961

Отец: Арутюнян Владимир Левонович

Мать: Зулфугарян Нина Рубеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арутюнян Елена Васильевна

Рождение ребёнка
03.06.1984

Сын: Арутюнян Владимир Иванович

Мать ребёнка: Арутюнян Елена Васильевна

Рождение ребёнка
18.08.1985

Сын: Арутюнян Валерий Иванович

Мать ребёнка: Арутюнян Елена Васильевна

Рождение ребёнка
24.08.1989

Сын: Арутюнян Арутюн Иванович

Мать ребёнка: Арутюнян Елена Васильевна

Смерть
18.12.2022

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