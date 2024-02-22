Марья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1675 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707 ст.

Сын: Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1708 ст.

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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