Марья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1707 ст.
Сын: Захар Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1708 ст.
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно