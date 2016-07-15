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Пасынков Владимир

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Место рождения

Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.07.2016

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пасынков Леонид Петрович

Мать: Пасынкова Надежда

Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
08.06.1985

Жена: Пасынкова Елена Валентиновна

г. Тамбов
Рождение ребёнка
15.02.1986

Дочь: Игумнова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Пасынкова Елена Валентиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.09.1988

Сын: Пасынков Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Пасынкова Елена Валентиновна

Украина, г. Черкассы
Рождение ребёнка
01.12.1992

Дочь: Ляликова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Пасынкова Елена Валентиновна

Украина, г. Черкассы
Образование
Неизвестно
Московский институт электронной техники
высшее
Место жительства
Неизвестно
ул. А.Бебеля, д. 72
Смерть
15.07.2016
Россия, Тамбовская обл., г. Тамбов
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Полынковское кладбище, г.Тамбов
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