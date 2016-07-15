Пасынков Владимир
Место рожденияТамбов, Тамбовская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.07.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пасынков Леонид Петрович
Мать: Пасынкова Надежда
Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
08.06.1985
г. Тамбов
Рождение ребёнка
15.02.1986
Дочь: Игумнова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Пасынкова Елена Валентиновна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.09.1988
Сын: Пасынков Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Пасынкова Елена Валентиновна
Украина, г. Черкассы
Рождение ребёнка
01.12.1992
Дочь: Ляликова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Пасынкова Елена Валентиновна
Украина, г. Черкассы
Образование
Неизвестно
Московский институт электронной техники
высшее
Место жительства
Неизвестно
ул. А.Бебеля, д. 72
Смерть
15.07.2016
Россия, Тамбовская обл., г. Тамбов
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Полынковское кладбище, г.Тамбов