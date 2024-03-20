Пахомов Иван Григорьевич
Место рожденияМосква
Дата рождения07.03.1903
Дата смерти14.03.1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1903
Москва
Бракосочетание
23.11.1926
Предтеченский ВИК Рязанского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
13.10.1927
Дочь: Чернова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Пахомова Мария Максимовна
селение Вешняки, Ухтомский район, Московская область, Московский округ
Смерть
14.03.1947
Москва
Причина смерти: Размятие тела поездом
Похороны
Неизвестно
Москва, Рогожское кладбище