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Пахомов Иван Григорьевич

Место рождения

Москва

Дата рождения

07.03.1903

Дата смерти

14.03.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1903

Отец: Пахомов Григорий Спиридонович

Мать: Пахомова Агрипина Никифорова

Москва
Бракосочетание
23.11.1926

Жена: Пахомова Мария Максимовна

Предтеченский ВИК Рязанского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
13.10.1927

Дочь: Чернова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Пахомова Мария Максимовна

селение Вешняки, Ухтомский район, Московская область, Московский округ
Смерть
14.03.1947
Москва
Причина смерти: Размятие тела поездом
Похороны
Неизвестно
Москва, Рогожское кладбище
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