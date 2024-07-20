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Стариков Прокопий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

06.09.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Стариков Данила Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старикова Дарья Даниловна

Рождение ребёнка
12.02.1845

Сын: Стариков Фёдор Прокопьевич

Мать ребёнка: Старикова Дарья Даниловна

Смерть
06.09.1874
Мало-Жирово, Асиновский муниципальный район, Томская область

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