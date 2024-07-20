Стариков Прокопий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти06.09.1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Стариков Данила Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1845
Сын: Стариков Фёдор Прокопьевич
Мать ребёнка: Старикова Дарья Даниловна
Смерть
06.09.1874
Мало-Жирово, Асиновский муниципальный район, Томская область