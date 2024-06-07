Кресальный Родион Власиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Кресальный Влас
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кресальный Григорий Иродионович
Мать ребёнка: Кресальная (Поднебесная) Аникатра Самойловна
Рождение ребёнка
1893
Смерть
Неизвестно