Кресальный Родион Власиевич 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальный Родион Власиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Кресальный Влас

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кресальная (Поднебесная) Аникатра Самойловна

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Кресальный Григорий Иродионович

Мать ребёнка: Кресальная (Поднебесная) Аникатра Самойловна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Головатская (Кресальная) Анна Родионовна

Мать ребёнка: Кресальная (Поднебесная) Аникатра Самойловна

Смерть
Неизвестно

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