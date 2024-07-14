Суходольский Анатолий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1951
Бракосочетание
31.12.1977
Рождение ребёнка
22.09.1978
Дочь: Костромина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Суходольская Наталья Ивановна
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.03.1985
Дочь: Суходольская Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Суходольская Наталья Ивановна