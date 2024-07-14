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Суходольский Анатолий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1951

Отец: Суходольский Иосиф Петрович

Мать: Суходольская Елена Георгиевна

Бракосочетание
31.12.1977

Жена: Суходольская Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1978

Дочь: Костромина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Суходольская Наталья Ивановна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.03.1985

Дочь: Суходольская Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Суходольская Наталья Ивановна

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