Магула Текля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Магула Василь Хомич
Отец ребёнка: Магула Фома
Украина, г. Винница
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магула Яков Фомич
Отец ребёнка: Магула Фома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магула Николай Фомич
Отец ребёнка: Магула Фома
Смерть
Неизвестно