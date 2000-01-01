Морозов Михаил Сергеевич
Место рожденияд. Русская Биляморь-г. Горький
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Морозов Сергей
Мать: Морозова Марина
д. Русская Биляморь-г. Горький
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно