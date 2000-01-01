Морозов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Михаил Сергеевич

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Место рождения

д. Русская Биляморь-г. Горький

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Морозов Сергей

Мать: Морозова Марина

д. Русская Биляморь-г. Горький
Рождение ребёнка
1954

Сын: Морозов Павел Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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