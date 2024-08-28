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Байков Петр Андрианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Байков Андриан Спиридонов

Мать: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Байкова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Байкова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Байков Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Прасковья Павлова

Смерть
Неизвестно

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