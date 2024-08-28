Байков Петр Андрианов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Байков Андриан Спиридонов
Мать: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Байкова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Байкова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Прасковья Павлова
Смерть
Неизвестно