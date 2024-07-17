Ковалев Сергей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Сергей Антонович

Ковалев Сергей Антонович

Место рождения

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.07.1942

Дата смерти

10.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1942

Отец: Ковалев Антон Захарович

Мать: Ковалева Ольга Петровна

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Лариса Павловна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Ковалев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ковалева Лариса Павловна

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1967

Сын: Ковалев Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Ковалева Лариса Павловна

Смерть
10.11.1994
Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.