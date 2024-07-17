Ковалев Сергей Антонович
Место рождения
Дата рождения01.07.1942
Дата смерти10.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1942
Отец: Ковалев Антон Захарович
Мать: Ковалева Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Лариса Павловна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Ковалев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ковалева Лариса Павловна
Рождение ребёнка
1967
Мать ребёнка: Ковалева Лариса Павловна
Смерть
10.11.1994