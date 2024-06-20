Бережная Галина Михайловна 20.07.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бережная Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1964

Отец: Попович Михаил Гаврилович

Мать: Попович Галина Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.10.1981

Дочь: Круглова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Бережной Александр Николаевич

Рождение ребёнка
26.02.1983

Дочь: Росолова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Бережной Александр Николаевич

Рождение ребёнка
03.03.1984

Сын: Бережной Александр Александрович

Отец ребёнка: Бережной Александр Николаевич

Рождение ребёнка
06.09.1991

Дочь: Бережная Дарья Александровна

Отец ребёнка: Бережной Александр Николаевич

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