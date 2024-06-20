Бережная Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1964
Рождение ребёнка
26.10.1981
Дочь: Круглова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Бережной Александр Николаевич
Рождение ребёнка
26.02.1983
Дочь: Росолова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Бережной Александр Николаевич
Рождение ребёнка
03.03.1984
Сын: Бережной Александр Александрович
Отец ребёнка: Бережной Александр Николаевич
Рождение ребёнка
06.09.1991
Дочь: Бережная Дарья Александровна
Отец ребёнка: Бережной Александр Николаевич