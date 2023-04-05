Осоргин Михаил Михайлович
Место рожденияMoscow, Moscow Russia
Дата рождения13.04.1834
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1834
Moscow, Moscow Russia
Бракосочетание
31.05.1857
Рождение ребёнка
13.07.1858
Дочь: Жилинская Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Осоргина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1861
Сын: Осоргин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Осоргина Мария Алексеевна
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осоргин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Осоргина Мария Алексеевна
Смерть
1910