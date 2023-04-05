Осоргин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осоргин Михаил Михайлович

Место рождения

Moscow, Moscow Russia

Дата рождения

13.04.1834

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1834

Отец: Осоргин Михаил Герасимович

Мать: Осоргина Варвара Андреевна

Moscow, Moscow Russia
Бракосочетание
31.05.1857

Жена: Осоргина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
13.07.1858

Дочь: Жилинская Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Осоргина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
18.04.1861

Сын: Осоргин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Осоргина Мария Алексеевна

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осоргин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Осоргина Мария Алексеевна

Смерть
1910
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