Черницина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черницина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черницин Валерий Петрович

Отец ребёнка: Черницин Петр Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черницин Петр Савельевич

Рождение ребёнка
11.09.1928

Дочь: Черницина Надежда Петровна

Отец ребёнка: Черницин Петр Савельевич

Рождение ребёнка
20.11.1940

Дочь: Черницина Зоя Петровна

Отец ребёнка: Черницин Петр Савельевич

Смерть
Неизвестно

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