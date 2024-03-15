Черницина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черницин Валерий Петрович
Отец ребёнка: Черницин Петр Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1928
Дочь: Черницина Надежда Петровна
Отец ребёнка: Черницин Петр Савельевич
Рождение ребёнка
20.11.1940
Дочь: Черницина Зоя Петровна
Отец ребёнка: Черницин Петр Савельевич
Смерть
Неизвестно