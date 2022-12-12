Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1830
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: Акулина Петровна
Посвящение в духовный сан
С 1770
священник Николо-Пенской церкви г. Ярославля
Рождение ребёнка
03.02.1771 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
26.08.1774 ст.
Дочь: Успенская Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
29.01.1791 ст.
Дочь: Феодора Алексеевна
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Петровна
Смерть
1830