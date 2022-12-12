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Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: Акулина Петровна

Посвящение в духовный сан
С 1770
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
священник Николо-Пенской церкви г. Ярославля
Рождение ребёнка
03.02.1771 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.08.1774 ст.

Дочь: Успенская Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.01.1791 ст.

Дочь: Феодора Алексеевна

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Петровна

Смерть
1830
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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