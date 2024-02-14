Богданов Абдулла
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Иртуганов Богдан Мурза
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712
Сын: Абдуллин Заит
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Абдуллин Ахмер
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Богданов Адильша Имам Абдуллин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно