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Богданов Абдулла

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Иртуганов Богдан Мурза

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712

Сын: Абдуллин Заит

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Абдуллин Ахмер

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Богданов Адильша Имам Абдуллин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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