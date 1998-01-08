Мустаева (Муртазина) Гульчачак Лутфуллаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1925
Дата смерти08.01.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустаев Зялил Зядитович
Рождение ребёнка
22.04.1951
Отец ребёнка: Мустаев Зялил Зядитович
Смерть
08.01.1998