Мустаева (Муртазина) Гульчачак Лутфуллаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустаева (Муртазина) Гульчачак Лутфуллаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1925

Дата смерти

08.01.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустаев Зялил Зядитович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Зялил Зядитович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.04.1951

Сын: Мустаев Назип Залилович

Отец ребёнка: Мустаев Зялил Зядитович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
08.01.1998
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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