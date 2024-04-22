Селиванов Евгений
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1849
Сын: Селиванов Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Селиванов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Селиванова Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Ивановна
Смерть
До 1885