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Селиванов Евгений

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1845

Жена: Селиванова Екатерина Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Селиванов Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Селиванов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Селиванова Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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