Карякин Станислав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карякин Станислав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: Карякин Василий Максимович

Мать: Карякина Галина

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