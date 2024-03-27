Хасанов Хусаин Близнец Хуснутдина
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Хасян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хадича Замалиевна
Рождение ребёнка
15.12.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хадича Замалиевна
Рождение ребёнка
24.08.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хадича Замалиевна
Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно