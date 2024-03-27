Хасанов Хусаин Близнец Хуснутдина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанов Хусаин Близнец Хуснутдина

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Хасян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хадича Замалиевна

Рождение ребёнка
15.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хадича Замалиевна

Рождение ребёнка
24.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хадича Замалиевна

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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