Schwartz (Masef) Hindy (Ida)
Место рожденияRussia
Дата рождения1910
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Masef (maseev) Jacob (Jankel)
Мать: Masef Eva (Enta)
Russia
Иммиграция
1914
Место жительства
1920
New York, New York, USA
Место жительства
1930
Bronx (Districts 1-250), Bronx, New York, USA
Бракосочетание
05.06.1933
Муж: Schwartz Hyman
Bronx, NY
Рождение ребёнка
05.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Schwartz Hyman
Bklyn, NY
Рождение ребёнка
?.12.1945
Сын: Schwartz Doug
Отец ребёнка: Schwartz Hyman
N.Y.
Смерть
1956