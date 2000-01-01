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Schwartz (Masef) Hindy (Ida)

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Место рождения

Russia

Дата рождения

1910

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Masef (maseev) Jacob (Jankel)

Мать: Masef Eva (Enta)

Russia
Иммиграция
1914
Место жительства
1920
New York, New York, USA
Место жительства
1930
Bronx (Districts 1-250), Bronx, New York, USA
Бракосочетание
05.06.1933

Муж: Schwartz Hyman

Bronx, NY
Рождение ребёнка
05.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Schwartz Hyman

Bklyn, NY
Рождение ребёнка
?.12.1945

Сын: Schwartz Doug

Отец ребёнка: Schwartz Hyman

N.Y.
Смерть
1956
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