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Полторак Владимир Павлович

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Место рождения

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

08.07.1946

Дата смерти

28.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1946

Отец: Полторак Павел Васильевич

Мать: Полторак Серафима Антоновна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.02.1970

Дочь: Дрёмова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Цылган Нинелла Прокопьевна

Кысыл-Сыр, Вилюйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
01.03.1977

Сын: Полторак Павел Владимирович

Мать ребёнка: 2 жена Полторак Владимира -Лилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?3 жена Полторак Владимира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторак Александр Владимирович

Мать ребёнка: 2 жена Полторак Владимира -Лилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цылган Нинелла Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?3 жена Полторак Владимира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 2 жена Полторак Владимира -Лилия

Смерть
28.07.2011
диагноз: рак легких
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