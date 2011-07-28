Полторак Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения08.07.1946
Дата смерти28.07.2011
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1946
Рождение ребёнка
03.02.1970
Дочь: Дрёмова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Цылган Нинелла Прокопьевна
Кысыл-Сыр, Вилюйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
01.03.1977
Сын: Полторак Павел Владимирович
Мать ребёнка: 2 жена Полторак Владимира -Лилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: ?3 жена Полторак Владимира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полторак Александр Владимирович
Мать ребёнка: 2 жена Полторак Владимира -Лилия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.2011
диагноз: рак легких