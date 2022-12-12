Рязанцева (Гражданкина) Мария
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Гражданкин Даниил
Мать: не указана
Бракосочетание
1889
Муж: Рязанцев Дмитрий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Рязанцев Иван
Отец ребёнка: Рязанцев Дмитрий
Рождение ребёнка
23.10.1894
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Рязанцев Дмитрий
Рождение ребёнка
20.04.1896
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Рязанцев Дмитрий
Рождение ребёнка
26.07.1898
Сын: Рязанцев Ермолай
Отец ребёнка: Рязанцев Дмитрий
Рождение ребёнка
20.07.1900
Дочь: Архипова Анна
Отец ребёнка: Рязанцев Дмитрий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Рязанцев Дмитрий
Отец ребёнка: Рязанцев Дмитрий
Смерть
Неизвестно