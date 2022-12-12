Рязанцева (Гражданкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Гражданкина) Мария

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Место рождения

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Гражданкин Даниил

Мать: не указана

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1889

Муж: Рязанцев Дмитрий

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Рязанцев Иван

Отец ребёнка: Рязанцев Дмитрий

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.10.1894

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Рязанцев Дмитрий

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.04.1896

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Рязанцев Дмитрий

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.07.1898

Сын: Рязанцев Ермолай

Отец ребёнка: Рязанцев Дмитрий

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.07.1900

Дочь: Архипова Анна

Отец ребёнка: Рязанцев Дмитрий

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Рязанцев Дмитрий

Отец ребёнка: Рязанцев Дмитрий

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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